بالدموع.. الجماهير الجزائرية تغادر مدرجات نيلسون مانديلا

غادرت الجماهير الجزائرية مدرجات ملعب نيلسون مانديلا وسط حزن كبير جدا بعد الفشل في التتويج بـ “الشان” الإفريقي لصالح السنغال.

وتأثر عدد كبير من الجمهور بالخسارة وصل بهم إلى حد البكاء، الامر الذي يؤكد تعلّقهم الكبير بكل من يمثّل المنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطني قد انهزم أمام منتخب السنغال عن طريق ركلات الترجيح، رغم الأداء الكبير الذي قدّمه المدافع مختار بلخيثر و رفقائه.

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