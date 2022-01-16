بالرغم من أنها أمي لكن علاقتنا دوما متوترة

مشكلتي سيدتي. تتعلق بأمي وأسلوبها الجارح الذي تعاملني بها وقسوتها التي لا أعلم من أين تأتي بها أحيانا أتسأل إن كنت حقا ابنتها، خاصة حين أرى كم الحنان الطاغي الذي تعامل به أخي.

لا يمر يوما دون خصام لأتفه الأسباب تظن بي دوما بالسوء تسمعني أفظع الكلمات، بالرغم من أنني ناجحة في دراستي والكل يحبني والدي متوفى، وهي عاملة أي نعم توفر لنا حياة كريمة،

لكن لا تتوقف أمي عن انتقادي، ولا أجد المواساة إلا من أخي الذي يحنو عليّ ويحاول دوما إسعادي، لكن دوما أفكر لو أن أخي موجود فكيف سيكون مصيري معها؟ في كل مرة أقول أنها تحبني،

بالرغم من أنها أمي لكن علاقتنا دوما متوترة

لكن تعود وتفعل ما يجعلني أقول عكس ذلك. وأفقد بوصلتي من جديد أشعر أن كل ما تفعله لأجلي زائف فما ذنبي أرجوكم أجيبوني فهل يوجد أم بهذه القسوة؟

أسماء من الوسط

الــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

قرأت رسالتك وكنت سأرد عليك فقط دون نشرها، لكنني تعمدت نشرها حتى يكون الرد لك ولكل من تسول نله نفسه الظن بأن هنا أم أو أب لا يحبون فلذات كبدهم،

للأسف لقد نجح هذا الذي دس فيك أفكار وهمية. جعلتك تنسين بشدة كل ما بذلته أمك من أجلك، صبرت بعد وفاة زوجها ضحت بشبابها ماذا تريدين أكثر من هذا؟

حبيبتي. هذه أمك وبدل السخط ولوم والدتك أعيدي التفكير في أفعالك التي قد تكون مصدر غضب أمك عليك.

وإياك عزيزتي وغضبها بل عليك برها. حتى آخر عمرك لأنك وبذلك فقط ستنالين رضا الله فلا تخسري دينك ودنياك، توددي إليها بالكلمة الطيبة واقتربي منها أكثر فاجئيها بهدية أحيانا.

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