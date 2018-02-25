«بالزيت والحليب.. هكذا نُغرق الجزائر بالكوكايين والهيرويين!»

النهار تكشف تفاصيل اعترافات أدلى بها متزعم شبكة أفارقة لتهريب «الغبرة»:

الشبكة تتكون من 8 أفارقة وكانت تنشط بين وهران والعاصمة

كشف ملف قضائي جنائي متورط فيه شبكة أفارقة تتكون من 8 متهمين عن كيفية إدخال المخدرات الصلبة من نوع «الهيروين»، حيث يتكفل أفرادها بإخفائها داخل بطونهم وجلبها من نيجيريا برا مرورا بالنيجر ثم الجزائر، وهناك من يجلبها جوا عبر المغرب، وقد سبق وأن جلبوا المخدرات من نيجيريا إلى وهران على شكل بويضات يتم ابتلاعها عبر غطسها في الزيت، على أن تتم عملية إخراجها بعد شرب كميات كبيرة من الحليب.

وتتلخص الوقائع حسب أوراق الملف الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، أنه في إطار مكافحة المخدرات وردت معلومات إلى فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بقسم الشرطة القضائية وسط لأمن ولاية الجزائر، مفادها وجود رعية إفريقي يقيم بمدينة وهران ينتمي إلى شبكة محترفة للاتجار غير الشرعي في المخدرات من نوع الهيروين والكوكايين.

وإثر التحريات تبين أن المشتبه فيه يدعى «توري موسى» رعية إفريقي من جنسية مالية، ومن خلال تفحص جدول المكالمات الهاتفية تبين أنه مقيم بولاية وهران، وبتاريخ 26/09/2015، قدم إلى منطقة الجزائر العاصمة لاقتناء تذكرة سفر، وخلال عودته بتاريخ 12 أكتوبر، قامت مصالح الأمن بترصده إلى غاية مطار هواري بومدين.

وبعد خروجه كان بانتظاره شخص يدعى «جون بيار ديارالا» الذي أقله على متن مركبته إلى غاية تعاونية عقارية المسماة «الهدى» ببئر توتة، وخلال ترصدهما من طرف مصالح الضبطية، تبين أن المتهمين توجها إلى منطقة بئر مراد رايس فالعناصر، ثم قاما بالتوجه إلى محطة المسافرين بالخروبة، حيث ركب المتهم «توري موسى» في سيارة أجرة باتجاه مدينة وهران وتوقف بأحد الفنادق.

والتقى رعيتين إفريقيين آخرين، أحدهما يدعى «بيكان»، تم توجها إلى المحطة واستقلا سيارة أجرة وهناك تم توقيفه، حيث ضبط لديه أربع كبسولات من الهيروين ومبلغ 13 مليون سنتيم. وخلال استنطاق المتهم «توري موسى»، صرح بأنه سافر إلى نيجيريا مرورا بالقاهرة، وأنه بتاريخ 31/10/2015 تلقى مكالمة هاتفية من شخص يدعى «رضا» نقله في وهران على متن مركبته من نوع «أودي»، وفي الطريق اتصل بشريكه «جوسو» المكنى «بيكان» ووصلا إلى غاية المكان المسمى «بلاطو»، أين ركب معه شخص آخر وسلمه كمية من الكوكايين.

وبخصوص مصدر المخدرات، أفاد المتهم الرئيسي المسمى «توري موسى» أن شركاء له يتكفلون بإحضارها داخل بطونهم من نيجيريا برا مرورا بالنيجر فالجزائر، وهناك من يحضرها جوا عبر المغرب.

وأكد أنه سبق وأن أحضر المخدرات من نيجيريا إلى وهران شخصيا على شكل بويضات يتم ابتلاعها عبر غطسها في الزيت واستخراجها عبر شرب كميات كبيرة من الحليب، وأضاف أن المكنى «بيكان» سبق له وأن أحضر له المخدرات من نيجيريا، مشيرا إلى أن المخدرات تخلط مع دواء «الباراسيتامول» ليتضاعف وزنها، وعن المدعو «إيدون» المدعو «عبدو»، فهو شريك له في المتاجرة رفقة آخرين، منهم المدعو «اكين» المختص في النصب والاحتيال.

وعند تفتيش مسكن المتهم الرئيسي في وهران بعد استعمال القوة، عثروا عليه داخل المرحاض بصدد التخلص من المخدرات، حيث تم استرجاع كمية منها يقدر وزنها الإجمالي بـ30.82 غرام وضبط 24 علبة «دوليبران» و19 علبة فارغة، وينسب إلى هؤلاء جناية المتاجرة في المخدرات من نوع الهيروين و«الكراك» لحيازتهما وعرضهما وتخزينهما في إطار جماعة منظمة، ومن المقرر أن تفصل فيها عما قريب محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق العاصمة.