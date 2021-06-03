بالصورة.. زوبير بلحر يدخل القفص الذهبي

عقد الفنان الجزائري زوبير بلحر قرانه، ودخل القفص الذهبي للمرة الثانية، بعد وفاة زوجته شهر جانفي الماضي.ونشر بلحر، صورة له بزي رسمي، على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي وكتب: “بدون تعليق”، تاركا الفرصة لجمهور، للتخمين.

وانهالت التعليقات على منشور الفنان الكوميدي من زملائه الفنانين، والذين هنأوه بزواجه متمنيين له السعادة.كما تلقى زوبير بلحر، التهاني من جمهوره، والذين فرحوا بخبر زواجه وتمكنه من فتح صفحة جديدة بعد الصدمة التي خلفتها وفاة زوجته.

هذا وفقد زوبير بلحر، زوجته، والتي كانت وفاتها مفاجأة، وتركت صدمة كبيرة بالوسط الفني.وكان الفنان، قد تحدث سابقا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بانستغرام، عن تفاصيل وفاة زوجته.

مؤكدا بأن وفاتها شكلت صدمة كبيرة له، خصوصا وإن زوجته كانت في صحة جيدة ولم يكن ينتظر إن تفارقه.وقال بلحر، إن الراحلة، كانت زوجة صالحة ومطيعة وإنها دعمته كثيرا طيلة 12 عاما من الزواج، وإن نجاحه كان بفضلها.

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https://www.facebook.com/photo?fbid=344541263707265&set=a.204859437675449