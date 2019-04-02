بالصور.. آلاف الجزائريين يخرجون للشارع فرحا بقرارات الجيش واستقالة الرئيس

خرج آلاف المواطنين مباشرة بعد القرارات الحاسمة التي خرج بها اجتماع قادة الأركان والقوات المسلحة للجيش، واستقالة رئيس الجمهورية.

وعبّر آلاف المواطنين عن سعادتهم وفرحتهم التي وصفوها بالحرية، بمختلف الساحات العمومية، مطلقين على الجيش الشعبي الوطني اسم “جيش التحرير”.

وما تم الإفراج عن فور القرارات الحاسمة التي خرج بها اجتماع الجيش، ورسالة الإستقالة للرئيس بوتفليقة التي أخطر بها المجلس

الدستوري حتى امتلأت الساحات العمومية عن آخرها بالمواطنين مرددين هتافات، وشعارات تعبر عن الحرية وما أسموه بسقوط النظام.