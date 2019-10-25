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بالصور.. أئمة ووزراء ورياضيون في حملة وطنية للتشجير بالشريعة

الوطني
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بالصور.. أئمة ووزراء ورياضيون في حملة وطنية للتشجير بالشريعة
بقلم مصطفى.ق

شارك مجموعة من الأئمة والرياضيين والوزراء في  الإرسال الثاني للحملة الوطنية للتشجير بمناسبة اليوم الوطني للشجرة من اعالي  جبال الشريعة.

وأشرف صبيحة اليوم شريف عماري، وزير الفلاحة ، رفقة وزير الشباب والرياضة برناوي، وبحظور والي الولاية وبمشاركة البطل الأولمبي في العاب القوى توفيقمخلوفي والبطلة السابقة في رياضة الجيدو سليمةسواكري وعدة جمعيات ناشطة في المجال، بإعطاء إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير.

الانطلاقة كانت بمناسبة اليوم الوطني للشجرة، من أعالي جبال الشريعة بولاية البليدة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتشجير تحت شعار “شجرةلكل مواطن”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=717592

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