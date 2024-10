بالصور.. “أديداس” تكشف قميص “الخضر” الجديد

كشفت اليوم السبت، شركة “أديداس” الشريك الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، رسميا عن قميص “الخضر” الجديد.

ونشرت “أديداس” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” صورا لقميص المحاربين الجديد في تغريدة عبر حسابها الرسمي.

وأرفقت الصور بعبارة: “معنا أينما ذهبنا.. إليكم القميص الأساسي والاحتياطي لمنتخب الجزائر. متوفر الآن”.

وأثار قميص “الخضر” إعجاب الجماهير الجزائرية، التي وصفت تصميمه بـ “الفخم” لاسيما، القميص الثانوي، الذي جاء باللونين الأخضر والأسود، وحمل بعض “الزركشة” التي تعكس “التراث الجزائري الأصيل.

بينما جاء القميص الأساسي، باللون الأبيض مع لمسات باللون الأخضر، تعكس الألوان الوطنية.

with us wherever we go 💚🤍

introducing the new Algeria home and away jerseys. available now 🔗

معنا أينما ذهبنا 💚🤍

إليكم القميص الأساسي والاحتياطي لمنتخب الجزائر. متوفر الآن 🔗 pic.twitter.com/fb8ddD3lCq

— adidas Football (@adidasfootball) October 5, 2024