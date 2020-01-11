بالصور.. أرزقي براقي يشدد على خدمة المواطن وتطوير قطاع الموارد المائية

ترأس وزير الموارد المائية أرزقي براقي اليوم، السبت اجتماعا تنسيقيا جمعه بالإطارات المركزية للوزارة قصد رسم خريطة العمل وتحديد الأولويات.

وشدد براقي خلال اللقاء على العمل على إعادة الاعتبار لسلطة الادارة المركزية، وضع المواطن في صميم استراتيجية ونشطات القطاع، وتحسين مستوى أداء الخدمة العمومية و الإسراع في التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين الخاصة بالقطاع.

كما شدد على تعزيز التنسيق بين مختلف المديريات ولإدارة المحلية، ترشيد النفقات، وعصرنة الخدمة العمومية للمياه والتطهير لتسهيلها و تقريبها من المواطن.