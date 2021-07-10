بالصور..أفراد الجيش يواصلون إخماد الحرائق في ولاية خنشلة ‎‎

واصلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري خنشلة يومي 9 و 10 جويلية تدخلها على مستوى المناطق التي تتواجد بها النيران في خنشلة، وذلك باستعمال الجرافات والآليات وجهود الأفراد التابعين لمختلف وحدات ومفارز الجيش .

كا تم فتح نقطة طبية مجهزة بكافة الوسائل الضرورية تحسبا لأي عملية إخلاء طبي خاصة بالمناطق التي تعرف تواجدا للسكان.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن مفارز الجيش الوطني تدخلت منذ الساعات الأولى من أجل محاصرة وإخماد الحرائق المشتعلة بغابات ولاية خنشلة منذ أيام، بعدما زحفت على مساحات غابية واسعة بالولاية.

وفي نفس الإطار، قام قائد الناحية العسكرية الخامسة حمبلي نور الدين ، اليوم السبت، بزيارة ميدانية للوحدات والمفارز المتدخلة في الميدان من أجل إطفاء الحرائق المشتعلة على مستوى المناطق الغابية.

حيث وقف على كافة الإمكانيات التي تم تسخيرها من أجل مواجهة هذه الحرائق ومعاينة الوضعية في عين المكان.