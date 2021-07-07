حرائق خنشلة.. إنجاز خندق كبير مضاد للنيران لتفادي إنتشارها

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء، عن آخر تقييم للوضعية في خنشلة، بعد الحرائق التي طالت غاباتها. حيث بقي هناك بؤرتين صغيرتين متحكم فيهما في عين ميمون وبؤرتين كبيرتين واحدة في منطقة شيليا وأخرى في بوحمامة.

وتتواصل مجهودات فرق التدخل المتكونة من أعوان مصالح الغابات ومجمع الهندسة الريفية وأعوان الحماية المدنية، مدعمة بإمكانيات الجيش الوطني الشعبي، في إطار مكافحة حرائق الغابات بولاية خنشلة.

وقام فرع مجمع الهندسة الريفية لولايات باتنةـ وتيزي وزو وأم البواقي، بتجنيد كل الوسائل المادية والبشرية التابعة لكل وحداتها المتواجدة في عشر ولايات من الوطن لتعزيز الإمكانيات المسخرة من طرف القطاع. وقد شرع المجمع في إنجاز خندق كبير مضاد للنيران التفادي زحف الأخيرة نحو غابة بني ملول.

وتعلم وزارة الفلاحة، إنه ومنذ إندلاع الحريق تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية التابعة للقطاع من مصالح الغابات ومجمع الهندسة الريفية، مدعمة بتلك التابعة للحماية المدنية لإخماد النيران التي أتت على مساحات غابية ومستثمرات فلاحية.