اقتحم عدد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب، مساء اليوم، القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ بواشنطن.
والتي كانت تشهد جلسة التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقام أنصار ترامب بتجاوز الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس، حيث قاموا بالإشتباك مع عناصر الشرطة داخل المبنى.
قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها حسب ما تداولته معظم المواقع الإخبارية الأمريكية.
وجاء هذا الإقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن .
ليقرر مجلس الشيوخ تعليق جلسته، قبل أن تطلب الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونغرس.
في حين أعلنت عمدة العاصمة الأميركية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.
وتأتي هذه الاشتباكات، بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن.
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