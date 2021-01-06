ليقرر مجلس الشيوخ تعليق جلسته، قبل أن تطلب الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونغرس.

في حين أعلنت عمدة العاصمة الأميركية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

وتأتي هذه الاشتباكات، بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن.