بالصور.. أولى الطائرات المحملة بالمساعدات الجزائرية تستعد للإنطلاق إلى بيروت

تستعد أولى الطائرات المحلمة بقوافل المساعدات الجزائرية، للإنطلاق إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى متنها فريق من الحماية المدنية.

ويتكون الفريق المتخصص في عمليات البحث والإنقاذ، من 34 عنصرا من الحماية المدنية.

هذا وأمر ئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإرسال 4 طائرات وباخرة مساعدات فورية للشعب اللبناني اثر انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

ويتعلق الأمر بأربع طائرات جزائرية على النحو التالي: طائرة تقل أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية.

وطائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية، وطائرة محملة بالمواد الغذائية، وطائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية وغيرها..

كما ستُبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الإنفجار.