بالصور.. أول حصة تدريبية للخضر تحضيرا للكان

أجرى أمسية اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني الجزائري أول حصة تدريبية تحضيرا للمُشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

الحصة التدريبية الأولى للخضر بالتربص الذي انطلق الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة عرفت حضور حوالي 10 لاعبين فقط.

وغاب عن الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني جمال بلماضي الثلاثي المُصاب بفيروس كورونا المُستجد، حسين بن عيادة، محمد أمين توغاي ويوسف بلايلي.

كما تقدم اللاعبين الذين شاركوا في الحصة التدريبية إسلام سليماني، سفيان فيغولي وعبد القادر بدران.