بالصور..إحتراق سيارة مدير الخدمات الجامعية في ظروف غامضة ببرج بوعريريج

تعرّضت سيارة مدير الخدمات الجامعية، القاطن بحي 220 مسكن ببرج بوعريريج، صبيحة اليوم إلى الإحتراق الكلي.

حيث استيقظ المدير وجيرانه على صوت منبه إنذار سيارته من نوع “سكودا 2017″، في حدود الثالثة صباحا، والتي أتت عليها النيران قبل وصول الحماية المدنية لإخمادها.

هذا وتدخلت الشرطة بعين المكان، أين تمت معاينة مكان الحادث وأخذ أدلة تفيد في التحقيق، الذي تم فتحه في القضية.

القضية أثارت تساؤلات كثيرة ولم تستبعد فرضية العمل الإجرامي والحرق العمدي.

للإشارة الحادث يقع تزامنا مع إحتجاج لتنظيمات طلابية بالإقامة الجامعية ببرج بوعريريج.

و بالتزامن أيضا مع إجراء الإختبارات الشفهية لمسابقة توظيف عدد من المناصب التي تتم على مستوى الخدمات الجامعية.

و يبقى التحقيق كفيلا بكشف أسباب حادث إحتراق السيارة.