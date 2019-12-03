بالصور.. إختتام برنامجان لوزارة البيئة بالتعاون مع “GIZ” الألمانية

اختتم اليوم الثلاثاء، بفندق السوفيتال برنامجي “الحوكمة البيئة والتنوع البيولوجي” و” إدارة النفايات والاقتصاد الدائري”

هذان البرنامجان أطلقتهما وزارة البيئة والطاقات المتجددة سنة 2014 بالتعاون مع التعاونية الألمانية ” GIZ”.

وقد أشرف على فعاليات اللقاء الختامي نوار العايب المدير العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة نيابة عن الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي.

البرنامج التعاوني هذا وضع أدوات تساعد في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي وتحسين المحيط البيئي للمواطن.

ويتكون برنامج ” الحوكمة البيئية والتنوع البيولوجي” من عدة مكونات متعلقة بتعزيز إدارة المحيط البيئي، تحسيس المواطن بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، تثمين الموارد البيولوجية، حوكمة المجالات المحمية.

وتم دعم الأنشطة المنفذة في إطار هذا البرنامج بشكل مكثف من خلال التدريب الفني في الجزائر ودوليًا، مكنت من تطوير وتطبيق العديد من الأدوات لإدارة أفضل للتنوع البيولوجي في الجزائر.

وفيما يتعلق ببرنامج “إدارة النفايات والاقتصاد الدائري” فقد أنجزت من خلاله عدة مشاريع عبر مختلف ولايات الوطن مكنت البلديات من تحسين إدارة النفايات المنزليةّ.

وهو البرنامج الذي يهدف للحفاظ على البنية التحتية عن طريق وضع هيكلة كافية لتحقيق الإصلاح في قطاع النفايات والانتقال إلى الاقتصاد الدائري.