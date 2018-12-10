بالصور.. إستخراج جثة المفقود “إدريس” من غار الرحبات بعد 40 يوما من البحث

في عملية دامت 08 ساعات وسط ظروف جد صعبة

تمكن مساء اليوم عناصر الحماية المدنية لوحدة دائرة راس العيون بولاية باتنة من إستخراج جثة الضحية “لبصير إدريس” من داخل المغارة التي حفرها بنفسه طيلة عشر سنوات كاملة بقرية أولاد ادريس ببلدية الرحبات.

وقد إنطلقت عملية إستخراج الجثة على الساعة الثامنة صباحا وإنتهت عند الرابعة مساء وسط صعوبات كبيرة وجدها الأعوان.

حسب ما وقفت عليه النهار طيلة اليوم بسبب ضيق والتواءات مسار الغار الممتد بعمق الأرض أكثر من 80 مترا.

وأوضح رئيس وحدة الحماية المدنية لدائرة راس العيون “شهر الزين همام” فان مصالحه كانت مرابطة في موقع الحادث منذ الابلاغ عن حالة الفقدان الى غاية مساء امس.

وصرح المواطنين الذين التقت بهم النهار فان هذه الحادثة شهدت تضامنا شعبيا كبيرا لمواطنين ومتطوعين من مختلف بلديات الولاية. الذين سخروا إمكانيات مادية معتبرة من جرافات عملاقة إستعملت في توسعة مسار الغار بعمق حوالي 40 متر.

هذا وكادت الاوضاع ان تنزلق عندما قامت الجهات المعنية بوضع جثة الضحية عند استخراجها على متن سيارة نفعية تحضيرا لنقلها الى المستشفى.

وهو ما اعتبره المواطنون اهانة لكرامة الميت فتجمعوا حول الجثة مجبرين الجهات المعنية على نقلها على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول الحادثة التي تحولت الى حديث العام والخاص طيلة 40 يوما كاملة لغرابة فصولها. يذكر أن الضحية سبق له أن حفر أربع مغارات أخرى في مواقع جبلية مختلفة لأسباب مجهولة بأعماق متفاوتة.