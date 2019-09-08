بالصور.. إستخراج عدد كبير من الملاعق والشوك من معدة شاب!

استخرج فريق جراحي طبي، عددا كبير من الملاعق والشوك، والخواتم والسلاسل، من داخل معدة شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن المريض المصري “20 سنة”، يعاني من ضمور بالمخ، ووصل إلى المركز الطبي، وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن.

وأضاف ذات المصدر، أن والدة المريض، أكدت أنها فقدت أدوات المائدة، وعددا من الخواتم والسلاسل.

وتبين بعد فحص المريض بالمنظار والأشعة، وجود أجسام ضمت عددا من الملاعق والشوك، وخاتم ذهب، وسلاسل، وأجسام أخرى.

وتمكن الفريق الطب، من استخراج كل الأجسام من أمعاء المريض، ليغادر قسم العمليات بعد التدخل التجاري.

وأكدت المصادر الطبية، أن حالة المريض مستقرة، حسب ذات المصدر.