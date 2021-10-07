بالصور..إفتتاح السباق العددي للجيش الوطني الشعبي

أشرف العميد عمر قريش رئيس مصلحة الرياضات للجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس على الإفتتاح الرسمي للسباق العددي 2020/2021. بمركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية الشهيد مسعود بوجربو الخاص بأفراد الجيش الوطني.

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