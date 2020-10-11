بالصور.. إفتتاح سنة التحضير القتالي لقيادة الحرس الجمهوري

أشرف اللواء رئيس أركان الحرس الجمهوري، اليوم الأحد، على مراسم إفتتاح سنة التحضير القتالي لقيادة الحرس الجمهوري لسنة 2020/2021.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت مراسم الافتتاح، على مستوى الفوج الرابع الآلي للتدخل الشهيد “عرباجي عبد الرحمان”.

وشارك في الافتتاح، جميع هياكل ووحدات قيادة الحرس الجمهوري تحت شعار: “كفاءة، تضحية، إخلاص”.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، نوه اللواء بالمجهودات المبذولة للتحضير القتالي الجيد وكذا التكوين المستمر والمتواصل للأفراد.

ليتفقد اللواء بعدها مختلف الورشات المنظمة بالمناسبة.

كما أشرف اللواء على الاستعراضات والتمارين وكذا العروض الرياضية، والتي أبانت عن إحترافية الأفراد وتحكمهم العالي في المعدات الموضوعة تحت تصرفهم.