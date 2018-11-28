بالصور.. إفتتاح ورشة عمل لتبادل الخبرات لبلدان المغرب العربي

أفتتحت صبيحة اليوم الأربعاء، وزارة العمل والضمان الإجتماعي بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر لبلدان المغرب العربي، ورشة عمل لتبادل الخبرات.

الورشة تخص نظام المعلومات حول الضمان الإجتماعي، تجمع المسؤولين المكلفين بالضمان الإجتماعي لوزارات وصناديق الضمان الإجتماعي، الجزائر، المغرب، موريتانيا وتونس.

وتشكل هذه الورشة مناسبة للمشاركين لعرض ومناقشة “تحقيق المكتب الدولي للعمل حول الضمان الإجتماعي”.

وتندرج ضمن الإرادة المشتركة للحكومة الجزائرية والمكتب الدولي للعمل من أجل تعزيز الشراكة ” جنوب-جنوب “.

كما تمثل فرصة حقيقية لتبادل التجارب، المهارات، المعلومات والمؤهلات التقنية بين بلدان المغرب العربي حول نظام المعلومات.

حيث تستعرض الورشة بالمناسبة حالة عملية متمثلة في صناديق الضمان الاجتماعي الجزائرية.

وستسمح العروض التي ستقدم على مدار أشغالها والتجارب العملية والزيارات الميدانية لصناديق الضمان الإجتماعي بالجزائر، للمشاركين بتبادل الآراء.

حول أفضل المقاربات من أجل نظام فعّال وموثوق يعتمد عليه في إعداد الإحصائيات الخاصة بالضمان الإجتماعي.

والتي من شأنها ضمان متابعة تنفيذ الأهداف الوطنية في مجال الضمان الإجتماعي، و المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال.