بالصور.. إنطلاق أول خط جوي مباشر بين الجزائر ومدينة تونسية

حطت اليوم الإثنين، الرحلة الأولى، والمتوجهة من مطار الجزائر العاصمة الدولي، إلى مطار “المنستير” الحبيب بورقيبة الدولي، بتونس.

وحسب موقع “نسمة” التونسي، فقد تم فتح خط جوي مباشر، يربط بين الجزائر العاصمة، ومدينة “المنستير” التونسية.

وتم استقبال الجزائريين القادمين عبر هذه الرحلة، بالورود والهدايا، كما تم تنظيم حفل خاص لإستقبالهم، حسب ذات المصدر.

وأضاف ذات الموقع الإخباري، أن المندوب الجهوي للسياحة، “فواز بن حليمة”، قد صرح بنزول أول رحلة متوجهة من الجزائر العاصمة، بمطار “المنستير”.

وقد حطت الرحلة الأولى غير المنتظمة، و القادمة من مطار الجزائر العاصمة الدولي، بمطار المنستير، وعلى متنها 125 جزائريي، يضيف ذات المتحدث.

وتم برمجة، 12 رحلة غير منتظمة، خلال الموسم السياحي الحالي، عن طريق هذا الخط الجديد، بمعدل رحلة أسبوعيا، وذلك إلى غاية شهر سبتمبر القادم، حسب ذات المصدر.