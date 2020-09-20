بالصور.. إنطلاق مسابقة القبول بمدرسة أشبال الأمة للطور الثانوي

انطلقت اليوم الأحد وإلى غاية 22 سبتمبر، مسابقة القبول على مستوى مدرسة أشبال الأمة للطور الثانوي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

المسابقة تحضيرا للدخول المدرسي 2020/2021 انطلقت بمختلف النواحي العسكرية وذلك بكل من البليدة، وهران وسطيف، والمخصصة لتجنيد فئة الإناث فقط.

أما بالنسبة لفئة الذكور، فيتم تجنيدهم مباشرة من المدارس السبعة لأشبال الأمة للطور المتوسط.

وتم برمجة زيارات إعلامية للأولياء لمختلف هياكل التي تتوفر عليها هذه المدارس، للتعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين، وبالظروف المعيشية للأشبال.

تجدر الإشارة أن انتقاء المترشحين لهذه السنة تم على أساس المعدل، بالإضافة لإجراء فحص طبي مدعم باختبار بسيكو تقني واختبار في اللياقة البدنية، حيث تم تسخير كل الوسائل والإمكانيات الضرورية مع احترام الإجراءات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 لاسيما احترام التباعد وارتداء كمامة الحماية.