بالصور.. اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني

تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمديرية العامة للأمن الوطني.

الاتفاقية تقضي أساسًا بدعم مجالات التكوين و التعاون في مجال الطبي و الطب الجراحي في الأمن الوطني.

وخلال مجريات افتتاح فعاليات الأيام الطبية والجراحية للأمن الوطني، قام مراقب الشرطة بوأحمد أبوبكر، مدير الصحة، بالمديرية العامة للأمن الوطني.

والبرفيسور محمد الحاج، مدير الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة، بمقر مركز التكوين التقني المتواصل للأمن الوطني بحيدرة بالتوقيع على الاتفاق.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار حرص قيادة المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز التكوين لدى الطاقم الطبي والشبه الطبي للأمن الوطني.

وعلى تدعيم القدرات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال، الذي يصب في التكفل الصحي بمنتسبي الأمن الوطني.

الذي يعتبر من أولويات القيادة العليا للأمن الوطني والتي يحرص عليها شخصيا اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني.