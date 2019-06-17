بالصور.. اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بإن أميناس

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، اليوم الاحد، بمنطقة الدبداب بإن أميناس بالناحية العسكرية الرابعة، مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وحسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني، فإنه إثر دورية بحث وتفتيش يحتوي على بندقية بمنظار من نوع FAL وبندقية مضخية بالإضافة إلى ثلاثة 03 مخازن ذخيرة.

في سياق متصل، نجحت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة أراك بتمنراست، الناحية العسكرية السادسة،

مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقيتين (02) رشاشتين من نوع FM، ومسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف،

بالإضافة إلى ثلاثة (03) مخازن وتسعة (09) أشرطة للذخيرة و(3468) طلقة من مختلف العيارات، يثبرز البيان.