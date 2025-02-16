بالصور.. الأميرة إيمان تُرزق بمولودتها الأولى وهكذا أسمتها

رُزقت الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، ملك الأردن، وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس بمولودتهما الأولى، التي أسمياها “أمينة”.

ووفقًا لما أعلنه الديوان الملكي الهاشمي، وُلدت “أمينة”، في مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في مدينة العقبة، صباح اليوم الأحد.

وعبر الديوان الملكي الهاشمي، عن أصدق التهاني للأميرة إيمان وزوجها. كما بارك للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله بحفيدتهما الجديدة، متمنيًا لها الصحة والعافية في كنف أسرتها.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها على “إنستغرام” رسالة فرح جاء فيها: “الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة. رزقنا بفضل الله بمولودة أسميناها أمينة”.

وانهالت التهاني للأميرة إيمان، من المواطنين الأردنيين والشخصيات العامة، معبرين عن سعادتهم بهذا الحدث الملكي السعيد.

وولدت الأميرة إيمان في 27 سبتمبر 1996، وهي الابنة الكبرى للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

وأكملت دراستها في جامعة “جورج تاون” الأمريكية قبل أن تعقد قرانها على جميل ألكساندر ترميوتس في 12 مارس 2023. في حفل زفاف ملكي تابعه الأردنيون عبر بث مباشر لأول مرة في تاريخ حفلات الزفاف الملكية الأردنية.

وكانت الملكة رانيا قد زفّت خبر حمل الأميرة إيمان في 24 جانفي 2025، عندما نشرت صورة لها برفقة زوجها على شاطئ البحر.

وكتبت قائلة: “الاثنان غاليان على قلبي، بس الجاي أغلى… الله يتمم على خير”.

ومنذ ذلك الإعلان، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيراً وانتظاراً من الأردنيين لهذا الحدث السعيد.

ومن المتوقع أن يشهد القصر الملكي مراسم احتفالية خاصة بهذه المناسبة، كما جرت العادة في العائلة الهاشمية.

يُذكر أن الأميرة أمينة هي الحفيدة الثانية للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله. بعد أن استقبلت العائلة الهاشمية أول أحفادها في أوت 2024.

حيث رزق ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين بمولودتهما الأولى.

وقد حظي ذلك الحدث باهتمام واسع داخل الأردن وخارجه، حيث كان بمثابة محطة بارزة في تاريخ العائلة المالكة.