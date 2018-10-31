بالصور..الأيام الدراسية حول الإتصال في مجال نشاطات الشرطة القضائية

أختتمت، اليوم الأربعاء، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر، فعاليات الأيام الدراسية حول الإتصال في مجال نشاطات الشرطة القضائية.

والذي أفتتح أمس الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وزارة الإتصال، الدرك الوطني، الجمارك الجزائرية.

وكذا ممثل عن سلطة ضبط السمعي البصري، مدير المدرسة الوطنية العليا للاتصال وعلوم الإعلام، بالإضافة إلى إطارات عن مختلف مصالح الأمن الوطني.

و تواصلت الأيام الدراسية في يومها الثاني، بتقديم مداخلتين، الأولى من إلقاء ممثل عن سلطة الضبط السمعي البصري، والثانية عن ممثل قيادة الدرك الوطني.

ليفتح المجال بعد ذلك للمناقشة، أين أبدى الحاضرين تفاعلا مع المواضيع المدرجة في هذا اللقاء .

وإختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة تعزيز وتوطيد العلاقة مع مختلف وسائل الإعلام.

إنطلاقا من مبدأ حق المواطن في الإعلام من جهة، وإحترام مقتضيات الضوابط التشريعية والقانونية المرتبطة بسرية التحقيقات والتحريات من جهة أخرى.