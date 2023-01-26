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الرياضة

بالصور.. الإجتماع التقني الخاص بمباراة الخضر ضد الكوديفوار

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. الإجتماع التقني الخاص بمباراة الخضر ضد الكوديفوار
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تم صبيحة اليوم الخميس، عقد الإجتماع التقني الخاص بمباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين، والتي ستجمع المنتخب المحلي ضد الكوديفوار.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة المنظمة للشان، عبر الفايسبوك، فإن هذا الإجتماع تم عقد بفندق الماريوت بب االزوار، وشهد حضور مدير موقع الجزائر للجنة تنظيم الشان، حكيم مدان .

وخلص هذا الإجتماع التقني، بارتداء المنتخب الوطني المحلي القميص الأبيض، فيما سيرتدي الخصم المنتخب الإيفواري، القميص البرتقالي.Peut être une image de 12 personnes, personnes debout et intérieurPeut être une image de 14 personnes, personnes assises, personnes debout et intérieurPeut être une image de 10 personnes et personnes deboutPeut être une image de 4 personnes, personnes assises, personnes debout et intérieur

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