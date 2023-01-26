بالصور.. الإجتماع التقني الخاص بمباراة الخضر ضد الكوديفوار

تم صبيحة اليوم الخميس، عقد الإجتماع التقني الخاص بمباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين، والتي ستجمع المنتخب المحلي ضد الكوديفوار.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة المنظمة للشان، عبر الفايسبوك، فإن هذا الإجتماع تم عقد بفندق الماريوت بب االزوار، وشهد حضور مدير موقع الجزائر للجنة تنظيم الشان، حكيم مدان .

وخلص هذا الإجتماع التقني، بارتداء المنتخب الوطني المحلي القميص الأبيض، فيما سيرتدي الخصم المنتخب الإيفواري، القميص البرتقالي.