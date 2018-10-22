بالصور.. الإطاحة بشخص يمارس السحر والشعوذة بالمسيلة

أخبار الجزائر
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بالصور.. الإطاحة بشخص يمارس السحر والشعوذة بالمسيلة
بقلم سفيان قوادري

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية المسيلة من توقيف شخص يقوم بإستغلال مسكنه الشخصي لممارسة السحر والشعوذة.

وقائع القضية تعود إلى بحر الأسبوع الفارط إثر ورود معلومات مؤكدة لذات المصالح تفيد بوجود شخص بأحد أحياء مدينة المسيلة،

الذي يستغل مسكنه لممارسة السحر والشعوذة ويستقبل زبائنه كل يوم من داخل وخارج الولاية، مستعملا بعض الطلاسم.

وبعد تفيش منزل المعني تم العثور على أكياس بلاستيكية بها أعشاب يابسة وأوراق، وقلم من القصب، بعض العطور،

عثر بحوزته كذلك على مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدربـ 39900 دج،

وعلى إثر ذلك، تم حجز جميع الأغراض وإنجاز ملف قضائي ضد المعني وإرساله وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.


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