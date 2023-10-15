بالصور.. البرتغالي روي ألميدا يباشر مهامه مع الكناري

باشر اليوم الأحد، التقني البرتغالي، روي ألميدا، رسميا مهامه على رأس العارضة الفنية لشبيبة القبائل.

وكانت إدارة الكناري، قد أعلنت أمس السبت، تعاقدها مع البرتغالي ألميدا. خلفا ليوسف بوزيدي، الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج المتذبذبة في بداية الموسم الجاري.

وكشفت إدارة الشبيبة اليوم الأحد، بأن مدربها الجديد ألميدا، أشرف على أول حصة تدريبية، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، مرفوقا بكامل أعضاء طاقمه الفني.

للإشارة فإن الكناري تنتظره سفرية صعبة هذا الجمعة، ستقوده إلى سطيف، لمواجهة الوفاق المحلي، برسم الجولة الـ 5 من البطولة.