بالصور.. البرتغال تعبر إيران بصعوبة وتبلغ الدور الـ16 !!

حجز منتخب البرتغال مقعدا له في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2018، عقب تعادله مع نظيره الإيراني إيجابيا بهدف في كل شبكة.

وافتتح البرتغالي ريكاردو كواريزما التسجيل لبلاده، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة سترشحه للقب أجمل هدف في المونديال.

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة مضاعفة النتيجة، عند الدقيقة 53، بإضاعته ضربة جزاء تصدى لها الحارس الإيراني علي رضا.

وردّ الإيراني كريم أنصاري بهدف التَعادل لمُنتخب بلاده، في الدقيقة 90+3، من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR).