بالصور.. الجيش يتدخل بالمناطق التي عزلتها الثلوج

تدخلت مفارز الجيش على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة منذ الساعات الأولى بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

وقامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من ولاية البويرة على مستوى الجباحية و سوق الخميس وبولاية جيجل ، على مستوى خناق الجمعة، بئر الغزالة والكبابة، بفتح الطرقات والمسالك وتقديم المساعدة للمواطنين مما سمح بعودة حركة بالمرور بصفة عادية.

العمليات جاءت تبعا للتقلبات الجوية التي تعرفها المناطق الشمالية للوطن المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج.

وتنفيذا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وتبقى وحدات الجيش الوطني الشعبي على أهبة الإستعداد للتدخل السريع كلما دعت الضرورة لذلك.