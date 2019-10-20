بالصور.. الجيش يضبط أكثر من 7 قناطير من الكيف ببشار
ضبطت اليوم، مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر دورية تفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار، 7 قناطير و82 كيلوغرام من الكيف المعالج.
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