بالصور.. الجيش يواصل حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا بالمناطق النائية

يواصل أفراد الجيش الوطني الشعبي حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19، توفير المساعدة الطبية لسكان المناطق النائية.

وانطلقت اليوم، بكل من مشتة أولاد جبلون، مشتة بلغراري ومشتة النكاكعة ببلدية عين عبيد بولاية قسنطينة،حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين.

وهذا من خلال تسخير لهم أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية.

كما تندرج هذه الحملة في إطار المهام الإنسانية الرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف مع سكان المناطق المعزولة.

تهدف هذه القافلة لضمان خدمات طبية مختلفة، إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاجات اللازمة، التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية.

وكذا الكشف عن عن فيروس كورونا باستعمال الكشف السريع، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية خاصة بالفيروس.

وإستحسن المواطنون الذين استفادوا من هذه الخدمات الطبية هذه المبادرة.