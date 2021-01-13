بالصور.. الجيش يواصل حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا بالمناطق النائية

يواصل أفراد الجيش الوطني الشعبي حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19، توفير المساعدة الطبية لسكان المناطق النائية.
وانطلقت اليوم، بكل من مشتة أولاد جبلون، مشتة بلغراري ومشتة النكاكعة ببلدية عين عبيد بولاية قسنطينة،حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين.
وهذا من خلال تسخير لهم أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية.
كما تندرج هذه الحملة في إطار المهام الإنسانية الرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف مع سكان المناطق المعزولة.
تهدف هذه القافلة لضمان خدمات طبية مختلفة، إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاجات اللازمة، التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية.
وكذا الكشف عن عن فيروس كورونا باستعمال الكشف السريع، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية خاصة بالفيروس.
وإستحسن المواطنون الذين استفادوا من هذه الخدمات الطبية هذه المبادرة.
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