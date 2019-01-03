بالصور..الجيش يُنظم اليوم الوطني للعدْو

نظم الجيش الوطني الشعبي، نشاطا رياضيا خاصا بـ”العدْو” لأفراد المؤسسة العسكرية في إطار النشاطات العسكرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، احتضنت هذه التظاهرة الرياضية مختلف الهياكل المركزية ومقرات قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس.

وأشرف على الإنطلاق الرسمي لهذه التظاهرة الرياضية، العميد قريش عمر، رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بمدرسة تقنيات المعتمدية “الشهيد بونعامة الجيلالي” بالبليدة.

وقد عرفت مشاركة واسعة لكلا الجنسين وتنافسا رياضيا عاليا بين المشاركين من مختلف الأعمار.

وفي ختام التظاهرة، تّم تسليم ميداليات وهدايا للمتفوقين.