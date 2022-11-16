بالصور.. الخضر مُتفوقون ومحرز يُسجل هدفه الـ28 مع المُنتخب

انتهى الشوط الأول من المواجهة الودية بين المُنتخب الوطني الجزائري ونظيره المالي بتفوق الخضر.

ويُلعب اللقاء الودي الأول للخضر خلال التربص الحالي بملعب ميلود هدفي بولاية وهران وتُشير نتيجته لهدف دون رد.

حيث سجل نجم مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، الهدف الوحيد، في الدقيقة الـ45+3 من ركلة جزاء وهو الهدف الـ28 في تاريخه مع الخضر.

هذا في انتظار المواجهة الودية الثانية المُقررة يوم السبت أمام مُنتخب السويد بمدينة مالمو السويدية.