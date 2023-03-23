بالصور.. الخضر يزينون ملعب نيلسون مانديلا ببدلة الزليج

صنع الحدث، أمس الأربعاء، لاعبو المنتخب الوطني، خلال الحصة التدريبية التي خاضوها بأرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، صوراً للحصة التدريبية الأخيرة، إستعداداً لمواجهة منتخب النيجر، سهرة اليوم الخميس على الساعة 22.00 ليلا.

وإرتدى نجوم الخُضر في الحصة التدريبية، قبل أول مواجهة لهم بملعب نيلسون مانديلا، بدلة الزليج، المصمم من طرف شركة أديداس والمستوحى من التصاميم العريقة لقصر المشور في مدينة تلمسان.