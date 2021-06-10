بالصور.. الخضر يشدون الرحال إلى “تونس”

شد لاعبو الخضر الرحال إلى العاصمة التونسية صباح اليوم الخميس من أجل مواجهة “نسور قرطاج” غدا الجمعة في مباراة ودية، أشبال “بلماضي” عازمون على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والانفراد بالرقم القياسي وأيضا الاقتراب من المنتخب التونسي في تصنيف الفيفا.

وكان المنتخب الوطني بتعداد كامل، أين عاد كل من “أوناس” و”عطال” لتدريبات الخضر أمس الأربعاء وقد يعول عليهم الناخب الوطني “جمال بلماضي”، حتى كبديلين أمام منتخب “عنيد” شبهه قائد الخضر “رياض محرز” بنادي “أتليتكو مدريد” الإسباني.

يذكر أن الخضر سيواجهون المنتخب التونسي سهرة غد الجمعة بملعب “رادس” بداية من 20:30.