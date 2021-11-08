بالصور.. الخضر يصلون القاهرة تحسبا لمواجهة جيبوتي

حل أمسية اليوم الإثنين المُنتخب الوطني الجزائري بالعاصمة المصرية القاهرة تحسبا لمواجهة مُنتخب جيبوتي.

الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صور وصول بعثة الخضر، وأرفقها بعبارة:”لحظة وصول محاربينا إلى مطار القاهرة”.

ورافق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة بعثة أبطال إفريقيا للعاصمة المصرية.

وسيدخل الخضر في تربص مُغلق هناك قبل مواجهة جيبوتي في الجولة ال5 من تصفيات منافسة كأس العالم قطر 2022 يوم ال12 نوفمبر.