بالصور.. الخضر يطيحون بالنيجر ويضعون قدما في كان كوت ديفوار

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الأهم بالفوز امام منتخب النيجر بملعب نيلسون مانديلا ضمن تصفيات كان كوت ديفوار.

و حقّق الخضر فوزا مهما بثنائية مقابل واحد من إمضاء رحيم الحسان ضد مرماه، والقائد رياض محرز، في حين سجّل الهدف الوحيد لمنتخب النيجر دانيال سوسا.

وبهذا الفوز وضع المنتخب الوطني قدما في كان كوت ديفوار قبل حسم الأمور في مباراة العودة التي ستجري بتونس.

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