بالصور.. الخضر يقومون بنزهة قبل مواجهة قطر

خرج الخضر في نزهتهم الإعتيادية، قبل المواجهة المرتقبة أمام قطر في إطار الدور نصف النهائي، من كأس العرب.

وكشفت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021 عن حكم مواجهة الجزائر أمام قطر.

حيث قررت لجنة التحكيم منح شرف ادارة المواجهة المُرتقبة للحكم البولندي سيمون مارسينياك.

وفي نفس السياق تُلعب المواجهة التي ستدخل لحساب نصف النهائي من مونديال العرب بملعب الثمامة.

كما كان سيمون قد أدار مواجهة الخضر أمام لبنان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وهي المواجهة التي شهدت فوز الخضر بثنائية دون رد واعلان الحكم لركلة جزاء للخضر وطرد حسام الدين ميريزاق.

وأعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن بث مبارتي نصف النهائي ونهائي كأس العرب مباشرة عبر حسابها على اليوتيوب.

وقالت “بين سبورت” أن البث سيكون متاحا في الشرق الاوسط، وشمال افريقيا، فرنسا، تركيا، نيوزيلاندا استراليا، هونغ كونغ، سنغافورة، كمبوديا، لاوس، والفلبين. تيمور ليستي.

وستجرى مساء اليوم الأربعاء مبارتي نصف النهائي، حيث ستجمع الأولى المنتخب المصري أمام نظيره التونسي، في حين المباراة الثانية ستكون بين منتخب قطر البلد المنظم والمنتخب الوطني الجزائري.

وتعود المباريات الجزائرية والقطرية إلى الواجهة اليوم بملعب “الثمامة” المؤهلة إلى نهائي منافسة كأس العرب.

وستكتب موقعة اليوم تاريخا جديدا للمنتخب الفائز بها. والذي سيشرع في إمتلاك الأفضلية التاريخية لـ “اكثر منتخب فائز” بالمباريات.

ويعود أول لقاء بين المنتخبين إلى عام 1978، أين حقّق المنتخب الملقب بـ “العنابي” فوزا بثلاثية مقابل واحد.

كما عرفت نهاية اللقاء الذي جرى عام 1989 بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، قبل أن يتعادل المنتخبان في الودية الثالثة سلبيا سنة 2002.

إلى جانب ذلك، تواجه “محاربو الصحراء” والقطريين في المباراة الودية الرابعة سنة 2003، التي حسمها المنتخب الوطني لصالحه بهدف لصفر.

كما تواجهت الكرة الجزائرية والقطرية بملعب “عبد الله بن خليفة” بالدحيل سنة 2015، و انتهت بفوز قطر دون رد.

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