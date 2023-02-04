بالصور.. الخضر ينهون الشوط الأول بالتعادل أمام السنغال

أنهى محليو الخضر الشوط الأول أمام منتخب السنغال بالتعادل السلبي في المباراة التي تجري بملعب نيسلون مانديلا.

و صنع المهاجم مزيان و رفقائه عدد من الفرص، التي كادت أن تسجل في شباك الخصم لولا نقص التركيز والفعالية.

وكاد أن يسجّل المهاجمون في عدد من المناسبات، خاصة الفترة الأخيرة من الشوط الأول، كما عرفت المباراة تألق المدافع مختار بلخيثر، على الرواق الأيمن، إلى جانب المدافع شعيب كداد الذي كان جدارا منيعا في وجه المهاجمين السنغاليين.

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