بالصور.. الدالية ووزير الشؤون الدينية يشاركان اليتامى إفطارهم بالمحمدية

شاركت وزيرة التضامن الوطني الأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أطفال مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية مأدبة إفطار .

وجاءت مشاركة غنية الدالية رفقة وزير الشؤون الدينية والسلطلت المحلية ، بمناسبة اليوم العربي للطفل اليتيم ، وقصد خلق جوّ عائلي.

وكذا الوقوف على الأوضاع الاجتماعية والنفسية ومختلف البرامج والأنشطة، التي يمارسونها داخل المؤسسة.

وقالت الدالية ان :” الاعتناء باليتيم واجب أخلاقي و إنساني و قبل كل شئ ديني

لقول الله تعالى : ” فأمّا اليتيم فلا تقهر * و أمّا السّائل فلا تنهر * و أمّا بنعمة ربّك فحدّث “.