بالصور.. الدالية ووزير الشؤون الدينية يشاركان اليتامى إفطارهم بالمحمدية

الوطني
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بالصور.. الدالية ووزير الشؤون الدينية يشاركان اليتامى إفطارهم بالمحمدية
بقلم شهرزاد مزياني

شاركت وزيرة التضامن الوطني الأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أطفال مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية مأدبة إفطار .

وجاءت مشاركة غنية الدالية رفقة وزير الشؤون الدينية والسلطلت المحلية ، بمناسبة اليوم العربي للطفل اليتيم ، وقصد خلق جوّ عائلي.

وكذا الوقوف على الأوضاع الاجتماعية والنفسية ومختلف البرامج والأنشطة، التي يمارسونها داخل المؤسسة.
وقالت الدالية ان  :” الاعتناء باليتيم واجب أخلاقي و إنساني و قبل كل شئ ديني

لقول الله تعالى : ” فأمّا اليتيم فلا تقهر * و أمّا السّائل فلا تنهر * و أمّا بنعمة ربّك فحدّث “.


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