بالصور.. الدرك الوطني بمستغانم ومعسكر وتلمسان يفتتح أبوابه للمواطنين

تم تنظيم أبواب مفتوحة على السلاح الدرك الوطني ، على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم، معسكر وتلمسان.

وأشرف على مراسم افتتاح هذه التظاهرات الإعلامية، قادة المجموعات الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم، معسكر وتلمسان، بحضور السلطات العسكرية و المدنية و ممثلي وسائل الإعلام الوطنية وجمع من المواطنين .

وقد تميزت هذه المراسم بتنظيم تمارين وعروض رياضية وتطبيقية تبرز أهم النشاطات والمهام التي يقوم بها الدرك الوطني، تحت عنوان الخدمة العمومية و محاربة الجريمة.

قصد تمكين الجمهور من الإطلاع عن كثب على الإنجازات ذات الطابع الجماهيري والجواري التي يزخر بها هذا الأخير.

وتعريف الشباب الراغب في الإنخراط في صفوف هذه الهيئة النظامية، بكيفيات وشروط الإلتحاق، وفرص ومستويات التكوين الممنوحة في مختلف الهيئات التكوينية لهذا السلاح.