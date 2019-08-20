بالصور.. الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يظهر في أولى جلسات محاكمته

أخبار العالم
  • -
  • 0
بالصور.. الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يظهر في أولى جلسات محاكمته
بقلم أمينة داودي

ظهر علنيا الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته بتهم الفساد والتي بدأت أمس الإثنين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690609

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com