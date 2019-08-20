بالصور.. الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يظهر في أولى جلسات محاكمته
ظهر علنيا الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته بتهم الفساد والتي بدأت أمس الإثنين.
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