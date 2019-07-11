بالصور.. السفيرة الدانماركية تدعو إلى تعزيز العلاقات في القطاع البحري

تتواصل زيارة السفيرة الدانماركية بالجزائر، “جولي اليزابيث بروزان” زيارتها إلى ولاية وهران لليوم الثاني تواليا، حسبما أكّده بيان السفارة الدانمركية.

ووفقا لذات المصدر، السفيرة خصصت زيارتها اليوم الخميس إلى ميناء وهران، أين إلتقت بممثلين لشركة “ميرسك” الجزائر.

وأعربت السفيرة عن المؤهلات التي تزخر بها مدينة وهران خاصة في مجال البحرية والطاقة، حيث قالت: “توجد مشاريع رائعة في هذا الصدد”.

مؤكدة في ذات الصدد بضرورة تطوير العلاقات الثنائية، لاسيّما من خلال تعزيز التبادل البحري بين الجزائر والدانمارك.

كما وجهت شكرها الكبير للمدير العامو المدير الاقليمي للجمارك مراد كورابة وفرقهم على حفاوة الاستقبال.