بالصور.. “السيتي” ومحرز يجوبان شوارع مانشستر احتفالا باللقب

جاب أمسية اليوم الإثنين فريق مانشستر سيتي شوارع مدينة مانشستر للاحتفال بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.

الذي تُوج به أمس الأحد للمرة الثامنة في تاريخه عقب فوز دراماتيكي أمام الضيف أستون فيلا بثلاثية لهدفين.

موكب الاحتفال عرف أجواء رائعة وخيالية، بينما توافد محبي السيتي على الشوارع لتحية أبطال إنجلترا.

كما عرفت الحافلة المكشوفة للسيتيزنس تواجد النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، الذي ظهر سعيدا جدا.