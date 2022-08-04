بالصور.. السيتي يُشيد بأناقة رياض محرز

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأناقة النجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

وذلك على هامش استعراض نجم الخضر لبعض القمصان الجديدة للسيتيزنس، والخاصة بالموسم الجديد 2022/2023.

حيث نشر اليوم الخميس حساب بطل إنجلترا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صور محرز بالقمصان الجديدة.

قبل أن يُعلق الحساب:”أناقة ساحر العرب رياض محرز تتحدث عن نفسها”.