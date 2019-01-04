بالصور.. الشرطة تشارك في اللقاء الوطني حول الرياضة

تشارك المديرية العامة للأمن الوطني في فعاليات الطبعة الأولى لأشغال اللقاء الوطني حول الرياضة، تحت عنوان: ” الحالات العامة للرياضة “.

اللقاء الذي المنظم تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من طرف وزارة الشباب والرياضة، بقصر المعارض.

ويشارك في اللقاء مختلف الفاعلين في الحركة الرياضية الجزائرية، حيث سيتم مناقشة وتباحث مجالات وسبل تطوير الممارسة الرياضية في الجزائر.

وستعرض مديرية الصحة النشاط الاجتماعي والرياضات التابع للامن الوطني، معطيات وصور حول مختلف التخصصات الرياضية التي تزخر بها الجمعية الرياضية للأمن الوطني.

إلى جانب إحصائيات وأرقام حول التتويجات والألقاب والكؤوس التي تحصل عليها رياضيو الأمن الوطني وطنيا ودوليا.

مع إبراز الأهمية التي توليها قيادة الأمن الوطني للممارسة الرياضية بالأمن الوطني التي أضحت خزانا لمختلف الفرق الوطنية.

كما يشارك ممثلوا المديرية العامة للأمن الوطني في أشغال الورشات المبرمجة ضمن برنامج هذا اللقاء الوطني الأول حول الرياضة.