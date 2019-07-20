بالصور.. الطائرات العسكرية تعيد الانصار من القاهرة بعد التتويج بالكأس

يتوافد إلى أرض الوطن، منذ مساء اليوم ، المناصرون الذين تم التكفل بنقلهم أول أمس على متن الطائرات العسكرية التسع إلى القاهرة.

بعد التتويج الرائع الفريق الوطني لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا 2019.

وذلك تنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وبوصول أولى الرحلات، شهدت المطارات فرحة عارمة لدى المناصرين، بعد الأداء المتميز للفريق الوطني خلال هذه المنافسة القارية والفوز المستحق بالبطولة.

معبرين بشعارات وطنية وعبارات شكر وامتنان للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي تسهر دوما على الوقوف إلى جانب المواطنين، وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية، تعزيزا للرابطة جيش-أمة.