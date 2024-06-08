بالصور.. العناصر الوطنية تغادر نحو كامبالا الأوغندية

غادرت ظهر اليوم السبت، تشكيلة المنتخب الوطني، أرض الوطن، نحو مدينة كامبالا الأوغندية، تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي.

وبدا التأثر واضحا على رفقاء اسماعيل بن ناصر، في مطار هواري بومدين. قبل دقائق عن انطلاق رحلتهم نحو أوغندا، بسبب الهزيمة المفاجأة على يد غينيا يوم الخميس الماضي.

وسيكون المنتخب الوطني، الذي خاض صبيحة اليوم آخر حصة تدريبية بسيدي موسى، أمام حتمية التعويض والعودة بالزاد كاملا، من ملعب “مانديلا” الوطني، بمدينة كامبالا، من أجل الإبقاء على آمالهم قائمة في بلوغ مونديال 2026.

وبعد مرور 3 جولات عن التصفيات يتقاسم الخضر. صدارة المجموعة السابعة بـ 6 نقاط رفقة 3 منتخبات أخرى، يتقدمها منافسه هذا الاثنين، أوغندا. إلى جانب غينيا وموزبيق، مقابل 3 نقاط لبوتسوانا، وصفر نقطة للصومال.